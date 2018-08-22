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çalışmasına start veriliyor

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Yerel seçim çalışmasına start veriliyor

Değişim ve dönüşümü tamamlayan , mart ayında yapılacak ler için bayramdan sonra çalışmalarını yoğunlaştıracak. takvimini beklemeden aday tespitlerini yapacak olan AK Parti hemen propaganda için meydanlara inecek. Bölgesinde oy potansiyeli olan ve proje üreten adaylara ağırlık vermeyi planlayan AK Parti, yerel seçimlerde mevcut belediyeleri kazanmanın yanı sıra muhalefet partilerinde bulunan önemli illerdeki belediyeleri de kazanmak için strateji belirliyor. Belediye başkanları ile ilgili hazırlanan raporlar bayramın hemen ardından toplanacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) ele alınacak. Belediye başkanlarının 4 yılı aşkındır süren görev sürelerinde gösterdikleri performansları, yaptıkları hizmetler, vaatlerinin ne kadarını gerçekleştirdikleri, vatandaşla gönül köprüsü kurup kurmadıkları ve yeni projeleri hayata geçirip geçirmedikleri tek tek değerlendirilerek eleme yapılacak.

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Yerel seçim çalışmasına start veriliyor
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