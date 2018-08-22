Yerel seçim çalışmasına start veriliyor

Değişim ve dönüşümü tamamlayan AK Parti, mart ayında yapılacak yerel seçimler için bayramdan sonra çalışmalarını yoğunlaştıracak. Seçim takvimini beklemeden aday tespitlerini yapacak olan AK Parti hemen propaganda için meydanlara inecek. Bölgesinde oy potansiyeli olan ve proje üreten adaylara ağırlık vermeyi planlayan AK Parti, yerel seçimlerde mevcut belediyeleri kazanmanın yanı sıra muhalefet partilerinde bulunan önemli illerdeki belediyeleri de kazanmak için strateji belirliyor. Belediye başkanları ile ilgili hazırlanan raporlar bayramın hemen ardından toplanacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) ele alınacak. Belediye başkanlarının 4 yılı aşkındır süren görev sürelerinde gösterdikleri performansları, yaptıkları hizmetler, vaatlerinin ne kadarını gerçekleştirdikleri, vatandaşla gönül köprüsü kurup kurmadıkları ve yeni projeleri hayata geçirip geçirmedikleri tek tek değerlendirilerek eleme yapılacak.

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