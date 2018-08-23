Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > PKK’nın Van bölge sorumlusu yakalandı

’nın Van bölge sorumlusu yakalandı

MERAL YILDIZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018

HAKKÂRİ'NİN ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı üç oldu. 'ın Kaval Dağı bölgesinde öldürülen teröristlerin sözde Botan sorumlusu Yusuf Sungur ile yardımcısı Serbest Gün olduğu belirlendi. Ayrıca bölgede teröristlere erzak götürmek isteyen 3 kişi takibi ile yakalandı. Van'ın Başkale ilçesinde bölge sorumlusu olduğu belirlenen terörist yakalandı. Terörist kendisi dahil birçok 'lının teslim olmak için fırsat kolladığını anlattı. 'nin Nazımiye ilçesinde teröristlerin patika yola tuzakladığı mayına basan Gönül Parlak ağır yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’nın Van bölge sorumlusu yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN