PKK’nın Van bölge sorumlusu yakalandı

HAKKÂRİ'NİN Yüksekova ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı üç oldu. Şırnak'ın Kaval Dağı bölgesinde öldürülen teröristlerin sözde Botan sorumlusu Yusuf Sungur ile yardımcısı Serbest Gün olduğu belirlendi. Ayrıca bölgede teröristlere erzak götürmek isteyen 3 kişi İHA takibi ile yakalandı. Van'ın Başkale ilçesinde bölge sorumlusu olduğu belirlenen terörist yakalandı. Terörist kendisi dahil birçok PKK'lının teslim olmak için fırsat kolladığını anlattı. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlerin patika yola tuzakladığı mayına basan Gönül Parlak ağır yaralandı.

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