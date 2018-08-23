Eren, Fatih ve Ferhat’ın kanları yerde kalmadı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy'de 3 gün önce 3 ayrı evden yapılan erzak hırsızlığı üzerine Jandarma Özel Operasyon Timi (JÖPER), bölgede operasyon başlattı. Dün sabah saat 06.00'da köyün 2 kilometre batısında bulunan Kepçelik bölgesinde teröristlerle 20 metre mesafeden temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Yapılan incelemede teröristlerden birinin, örgütün lider kadrosunda yer alan ve "Zap" telsiz kodunu kullanan, aslen Artvinli olan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner olduğu belirlendi.

TALİMAT ONDAN

Karadeniz Çalışma Grubu'nun lideri olan ve 4 milyon ödüllü kırmızı listede aranan Öner, 25 Ağustos 2016'da, Artvin'in Şavşat ilçesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen ve jandarma er Fatih Çaybaşı'nın (24) şehit olduğu saldırının emrini verdiği gerekçesiyle aranıyordu. Öner ayrıca, geçen yıl Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ve astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği olayla ilgili de aranıyordu. Bülbül ve Öner'i şehit eden teröristlerden, PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu olan "Cudi Zaza" kod adlı Mehmet Yakışır ile "Rodi" kod adlı Mehmet Dayan, geçen 15 Temmuz'da yine Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Sarıtaş Yaylası'nda öldürülmüştü. Barış Öner'in üzerinden çeşitli eylem planlarına ilişkin notlar çıktığı da öğrenildi. Diğer teröristin Sorej kod adlı İran uyruklu olduğu belirlendi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Çatışmanın ardından, hava destekli geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri, bölgede oldukları tespit edilen, kapatılan DEHAP'ın Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yaparken örgütü katılan ve 600 bin lira ödüllü turuncu listede aranan Rahman Sümer ile Reşat Ertuş, Aras Aslan, İran uyruklu Kawa ve Berxwedan kod adlı teröristleri arıyor.

BİR TERÖRİST BİLE KALMAYACAK

Operasyonda oğlunun şehit edilmesiyle igili teröristlerden birinin daha öldürülmesine sevinen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül SABAH'a konuştu. Anne Bülbül, "3 gündür Erenimin kabri başında bekliyorum. O teröristler birer birer öldürüldükçe, benim acım da her gün biraz daha diniyor. Başta Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, İçişleri Bakanımızın ve güvenlik güçlerimizin mücadelesiyle bir terörist bile kalmayacak. Allah askerimize, polisimizin gücüne güç katsın. Devletimiz çok güçlü" dedi.

'LİDERİMİZİN ORTAYA KOYDUĞU KARARLILIĞIN EMARESİ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız bir süre önce oranın sözde liderini almışlardı. Şimdi yine kırmızı listede bulunan, yine insanlarımızın canını yakabilmek için oralarda bulunan teröristi etkisiz hale getirdiler. Bu liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli emaresidir" dedi. Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise "Teröristleri 2 yıldır takip ediyoruz. Bu başarılı operasyonlarda Başkanımız Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Soylu her zaman yanımızda oldu" diye konuştu.