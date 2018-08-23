Mhp Liderı Bahçeli: Bu bir papaz meselesi değil

Partisinin Genel Başkanlık binasında partililerle bayramlaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın 8 darbeci haine iltica hakkı vermesini sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, "Bu Yunanistan'a yakışmayan bir tavırdır. Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim" dedi.

TRUMP'IN KAFASINDA NE VAR?

FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın küresel güçlerin özel himayesi altında olduğunu belirten Bahçeli şöyle devam etti: "Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır? Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Şu an ABD'de kaçak olarak bulunan ve önümüzdeki günlerde vatandaşlık hakkı vererek Türkiye'nin yargılamasından kurtarmaya çalıştığı 200'e yakın vatan haini vardır" Bahçeli, "Türkiye'de her parti, parti içi meselelerini, partiler arasındaki siyasi rekabeti bir kenara bırakıp bayramı vesile addederek Türkiye'nin milli şuuru etrafında milli bekasını koruyabilecek bir anlayışa sahip olmalıdır" diye konuştu.