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lerden bayram zıyaretı

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde ler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. Parti temsilcileri ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajı verdi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Siyasi partilerden bayram zıyaretı

lerin gelenekselleşen bayramlaşmaları sıcak bir ortamda geçti. Bayramlaşmalarda ana gündem maddesi ABD'nin Türkiye'ye karşı izlediği politika olurken, partilerin temsilcileri birlikberaberlik mesajı verdi. Siyasi partilerin heyetleri dün birbirlerine bayram ziyaretlerinde bulundu. Her partiden heyetler diğer partileri ziyarete giderken, parti genel merkezlerinde de diğer partilerden gelen misafirler için hazırlıklar yapıldı. Sabah erken saatlerde başlayan bayramlaşmalarda Genel Merkezi'ne ilk olarak heyeti geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı karşıladı.

CEZERYE VE ŞALGAM IKRAMI
Sarıeroğlu, aslen Adanalı olduğunu belirterek konuk heyetlere cezerye, mandalina ve el yapımı şalgam suyu ikram etti. Sarıeroğlu ziyaret sırasında, "Ekonomimize yönelik girişime karşı gösterilen birlik beraberlik ruhunun daim olmasını temenni ediyorum" dedi. AK Parti'yi sırasıyla , HÜDA-PAR, SP, BBP, DSP, DP, İyi Parti heyetleri de ziyaret etti. Bayramlaşma kapsamında, AK Parti heyetleri, CHP, MHP, İyi Parti, HÜDA-PAR, BBP, DP ve DSP'yi ziyaret ederken, HDP'ye gitmedi. HDP'den de AK Parti'ye gelen olmadı.

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Siyasi partilerden bayram zıyaretı
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