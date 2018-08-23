Siyasi partilerden bayram zıyaretı

Siyasi partilerin gelenekselleşen bayramlaşmaları sıcak bir ortamda geçti. Bayramlaşmalarda ana gündem maddesi ABD'nin Türkiye'ye karşı izlediği politika olurken, partilerin temsilcileri birlikberaberlik mesajı verdi. Siyasi partilerin heyetleri dün birbirlerine bayram ziyaretlerinde bulundu. Her partiden heyetler diğer partileri ziyarete giderken, parti genel merkezlerinde de diğer partilerden gelen misafirler için hazırlıklar yapıldı. Sabah erken saatlerde başlayan bayramlaşmalarda AK Parti Genel Merkezi'ne ilk olarak CHP heyeti geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu karşıladı.

CEZERYE VE ŞALGAM IKRAMI

Sarıeroğlu, aslen Adanalı olduğunu belirterek konuk heyetlere cezerye, mandalina ve el yapımı şalgam suyu ikram etti. Sarıeroğlu ziyaret sırasında, "Ekonomimize yönelik girişime karşı gösterilen birlik beraberlik ruhunun daim olmasını temenni ediyorum" dedi. AK Parti'yi sırasıyla MHP, HÜDA-PAR, SP, BBP, DSP, DP, İyi Parti heyetleri de ziyaret etti. Bayramlaşma kapsamında, AK Parti heyetleri, CHP, MHP, İyi Parti, HÜDA-PAR, BBP, DP ve DSP'yi ziyaret ederken, HDP'ye gitmedi. HDP'den de AK Parti'ye gelen olmadı.