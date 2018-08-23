‘Teröre destekten daha utanç verici’

Yunanistan Danıştay Genel Kurulu'nun, darbecilerden Süleyman Özkaynakçı için iltica hakkı vermesi tartışmalara neden oldu. Karar, Özkaynakçı ve 7 firariye siyasi sığınma hakkı tanınacağı ve seyahat belgeleri verileceği anlamına geliyor. Ancak belgelerini almadan önce gitmek istedikleri ülkelerce kabul görmeleri gerekiyor. Yunanistan'da konuyla ilgili tartışmalar sürerken Ankara'dan da sert tepkiler geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inanan hiçbir kişi veya yönetimin, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir. Bu onurlu ve kararlı mücadelenin sonunda; böylesi hukuk cinayetlerini taammüden ve organize bir biçimde işleyenleri tarih mahkum edecektir" diyerek tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan'da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutum" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi gerektiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer ise kararı "Tam bir basiretsizlik örneği" olarak yorumlayarak, ilişkileri olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı da Yunanistan'ın darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına müsaade etmemesi gerektiğine dikkat çekti

BUGÜN NELER OLDU