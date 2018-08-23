Türk Kızılayı yüzleri güldürdü

Türk Kızılayı
Kenya'nın başkenti Nairobi'ye bağlı 2 köyde, ihtiyaç sahibi 3 bin aileye 5 kg'luk paketler halinde kurban eti dağıttı. Köylerde yaşayan Kenyalı Müslümanlar, bayram namazı sonrasında Türkiye
'nin yaşadığı sıkıntılardan kurtulması için dua etti. Kenyalılar, "Türkiye kardeşimiz ve dostumuz. Her zaman zor günlerde yanımızda oldu. Biz de 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkıp, sabaha kadar Türkiye için dua ettik" dedi. Başkan Erdoğan'ın vekalet verdiği kurban da Kenya'da kesilerek dağıtıldı.
Afganistan'da yapılan kurban dağıtım çalışmalarına ise Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can da katıldı. Pakistan'da 20 bin aileye kurban eti ulaştıran Türk Kızılayı, Lübnan'da da özellikle Suriyeli ve Filistinli mültecilere kurban dağıttı.