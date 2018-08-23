Türkiye’nin yardım eli dünyayı sardı

'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' OYUNCULARI TÜRK DİYANET VAKFI'YLA TAYLAND'DA Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV), Tayland'ın Patani bölgesinde kurban kesimi gerçekleştirdi. Vekaletle kurban kesim organizasyonuna "Diriliş Ertuğrul" dizisinin oyuncularından Celal Al ve şarkıcı Resul Aydemir de katıldı. Bin 50 hisselik büyükbaş hayvanın vekaletle kesilmesinin ardından kapı kapı kurban dağıtımı gerçekleştiren TDV gönüllüleri etlerini 5 bin yoksul aileye teslim etti. Tayland'ın güneyindeki 5 milyon Müslümanın yaşadığı Patanililer, kendilerine yardım elini uzatan Türk halkına teşekkür etti. Oyuncu Celal Al, "Türk halkı beklenilenlerdir. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan kardeşlerimize Türk halkının selamlarını ulaştırdık" dedi. Şarkıcı Resul Aydemir de, "Türk halkı tarih boyunca hep mazlumun, haritada yerini bile bilmediği kardeşlerinin yanında olmuştur. Buradaki Türkiye sevgisini gördük" dedi. TDV gönüllüleri, kurban organizasyonu için geldikleri Patani'de Boğaziçi Okulu'nu da ziyaret etti. Celal Al ve şarkıcı Resul Aydemir ile birlikte vakıfta görevli 7 kişilik ekip, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin yanı sıra 145 ülkenin 436 bölgesinde vekaletle kurban kesimi yaptı. Tanzanya Zanzibar'daki Noor Muhammad Camisi'nde bayram namazı kılan TDV ekibi, cemaatteki çocuk ve gençleri sevgiyle kucakladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekalet verdiği 3 kurbanda Tanzanya'da kesilerek dağıtıldı. TİKA'DAN LİBYA'YA 150 KURBAN
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA
) Libya Kızılayı ile ortaklaşa yaptığı organizasyonda, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir mezbahada, 150 küçükbaş hayvanı vekaletle keserek dağıttı. BALKANLAR'DA TÜRKİYE'YLE BAYRAM COŞKUSU
Makedonya, Kosova, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Bulgaristan ve Moldova'daki ihtiyaç sahipleri bayramı Türkiye'nin kurban dağıtımıyla daha coşkulu yaşadı. Sadaka Taşı Yardımlaşma Derneği Makedonya ve Arnavutluk'ta kurban dağıtımı yaptı. Türk Kızılayı ve diğer kuruluşlar Makedonya'da 8 bin 400, Arnavutluk'ta 9 bin 250 aileye ulaştı. Kurban etlerini alanlar Türkiye'ye dua etti. FURKAN HAYKIR / KOSOVA
? İHH İLE SURİYE'DE TÜRKİYE MUTLULUĞU
İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Suriye'nin farklı bölgelerinde 5 bin 357 hisse kurban keserek hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. IHH ekibi kurban etlerini alan Suriyeli çocukların gözlerine yansıyan mutluluğun kendilerine en büyük bayram hediyesi olduğunu söyledi. İHH Nepal'de de kurban eti dağıttı. AA