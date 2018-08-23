Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

'ın Gürpınar ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda vatandaşlara yönelik sansasyonel eylem hazırlığındaki 1'i kadın 1'i erkek 2 'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 11:33

'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda vatandaşlara yönelik saldırı hazırlığındaki biri kadın iki PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İlçenin Tırşin Yaylası bölgesinde bir grup bölücü örgüt mensubunun saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik 22-23 Ağustos'ta 'Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Tarlacı' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensubu biri kadın iki terörist, iki kalaşnikof marka tüfek, 4 yabancı menşeli el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin barındıkları yerde ise çok miktarda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildi."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN