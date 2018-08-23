Vatandaş 'Buton'a basıp uyuşturucu ihbarı yapabilecek

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadelede iki yeni projeyi hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük Eylem Planı'nda açıkladığı, Narkotim'lerin 81 ile yaygınlaştırılması ve Uyuma Projesi'ne ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Narkotim'ler artık yalnızca operasyonel faaliyetlerde bulunmayacak, sokak sokak uyuşturucu suçlarıyla mücadele edecek. Asayiş ve Yunus ekiplerine benzer şekilde "önleyici polislik" de yapacak olan Narkotim'lerin görünürlüğü artırılarak suç oranlarının azaltılması hedeflenecek.

Yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan akıllı telefon uygulaması "Uyuma" ile de vatandaşlar sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını doğrudan polise bildirebilecek.

Programa, vatandaşlık kimlik numarası ile girilecek. Vatandaşlar, bulunduğu yerin bilgisini yazıp butona bastığında narkotik birimlerine mesaj gelecek. Bu konuma en yakın polis ekibi yönlendirilecek. İhbarcının kimliği gizli tutulacak.

NARKOTİM YAYGINLAŞACAK

Sokak suçlarına yönelik 2014 sonunda kurulan Narkotim'ler, 2015'te 11 büyükşehirde faaliyete başladı. 2016'da 16 il eklenerek, 27 ilde uygulamaya devam edildi. Temmuz 2017'de 50 il daha eklendi. Narkotim'ler, 100 günde 81 ile yaygınlaşacak. Narkotim'ler 2014 sonundan bu yana 48 bin 850 olaya müdahale etti, 87 bin 216 kişiye işlem yaptı ve 30 bin 129'u tutuklandı.



Milliyet'in haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, İstanbul 3. Havalimanı'nda çalışacak narkotik polisleri için özel uygulamalar yapılacağını belirterek, "Çok büyük bir alan. Alan hakimiyetini sağlamak için havalimanında kullanmak üzere ginger ve golf arabaları alacağız" ifadesini kullandı. Seydioğulları, Narkotim'lerin 81 ile yaygınlaştırılmAntalyaini şöyle anlattı:

ÖNLEYİCİ POLİSLİK

"Narkotim'ler bu zamana kadar operasyonel faaliyetle görevliydi fakat teşkilatlanmamızı değiştirdik. Narkotim projesiyle artık sadece operasyonel faaliyetlerde değil tıpkı asayiş, yunus ekipleri, motorlu timler gibi önleyici polislik yapmaya başlayacağız. Narkotim'lere motosiklet ve yeni araçlar takviye edilecek.

KADINLAR GÖREVDE

Teşkilatta halihazırda diğer birimlerde çalışan arkadaşlarımızdan da görevlendirme yapılacak. Polis okullarından mezuniyet oldukça oradan da personel planlaması yapılacak. Son mezunlar arasından Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun tasarrufuyla 800 narkotik polisi Narkotim olarak, sokak suçlarında görevlendirilmek amacıyla İstanbul'a verildi. İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana ve Mersin'e de yeni mezunlar arasından narkotik birimlerine 200 kişilik takviye yapıldı. Onlar da sokakta başlayacak. Narkotim'ler arasında kadın polisler de var.

PLANLI OPERASYON

Bu öyle bir suç ki trafik, karakollar, asayiş ve terör ekipleri de müdahale ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 1 Ocak 2018-16 Ağustos 2018 itibarıyla Türkiye genelinde tüm birimleriyle müdahale ettiği narkotik olay sayısı 83 bin 534. Bu olayların 23 bin 616'sı narkotik birimlerince gerçekleştirilen planlı narkotik operasyonlar. Yakalanan 114 bin şüphelinin 38 bini narkotik birimlerinden geçti. Müdahale edilen olay sayıları içerisinde narkotik birimlerinin payını artırmaya çalışıyoruz. 2017'de bu oran yüzde 25 civarında, 2018'in ilk 7 ayında ise yüzde 30'a yaklaştık.

İLK KEZ UYGULANACAK

Uyuma Projesi, Bakanlığımızca üretilen bir proje. Yakın zamanda başlayacak. Akıllı telefonlar için bir aplikasyon, yani uygulama. Akıllı telefonlara indirilecek programla çalışacak. Suçla mücadelede vatandaşın desteğini sağlamaya dönük bir proje. Vatandaşın bize göz kulak olması ve mücadeleye katılımını sağlamak amacındayız. İlk kez uygulanacak. Uygulamaya kayıtla girilecek. Vatandaşlık kimlik numarasını girerek programı çalıştırabilecek. Kimlik numarasını eşleştireceğiz ihbara bakarken. Kimlerin uygulamayı indireceğine dair sınırlama olmayacak. Faydalı olacağını umuyoruz. İller düzeyinde WhatsApp ihbar hatlarımız var, onlar da sürecek.

İHBARCI GİZLİ KALACAK

Uygulamayı indiren vatandaşımız, sokakta gördüğü veya karşılaştığı uyuşturucu ticareti suçunu, uygulamayı kullanarak bilgi verecek. Arayıp söylemesine gerek kalmayacak. Bulunduğu yerden butona bastığında uygulama yoluyla birimlerimize mesajı gelecek ve konumuna en yakın ekibi yönlendireceğiz. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacak. Bu zaten yasal zorunluluk. Bizim açımızdan yükü de var. Vatandaşımızın hiçbir kaygısı olmasın. Uygulamanın yazılımı Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'nda yapıldı. Yüzde yüz yerli ve milli. Kendi mühendislerimiz, yazılımcılarımız tarafından üretildi.

OPERASYONLARIMIZ YETERLİ DEĞİL

Operasyonel manada yaptığımız uygulamaların suçların azaltılması, maddenin sokakta ulaşılırlığının azaltılmasına yeterli olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla timlerimizin özellikle satışın yoğun olduğunu tespit ettiğimiz bölgelerde görev almasını sağlıyoruz. 81 ilin belirli bölgelerinde inceleme yapıldı. Büyükşehirlere Narkotim'leri kurduk. Bu illerimizin riskli bölgelerinde alan hakimiyetini kuracağız. Alan hakimiyeti içerisinde izleme, gözleme, önleme ve operasyon var.

Mahalle düzeyinde risk haritalandırması yapıyorduk. Kısa zamanda bu çalışmayı sokak düzeyine indireceğiz. Riskli sokakları belirleyeceğiz. Ekiplerimizin yönlendirilmesi ve olaylara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak. Ekipleri hem konuşlandırma hem de anında yönlendirebilme bakımından fayda sağlayacak. Daha lokalize bir çalışma olacak.

"SERT TEDBİR ALINMALI"

"Uyuşturucu madde kullanım suçunda biraz daha sert tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz. TCK'nın 191. Maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya ve kullanma amaçlı uyuşturucu madde bulundurmaya yönelik düzenleme içeriyor. Hukuk sistemimizde, bu madde şöyle işliyor:

Bu suçtan yakalanan kişi, genel olarak denetimli serbestlik tedbiriyle karşılaşıyor. Denetimli serbestlikte Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşlarına kan ve idrar testi vererek temiz olduğunu ispat etmek zorunda. Etmediğinde ise cezai yaptırımla karşılaşabiliyor. Kişiler bu suçları tekraren işlediklerinde ceza yaptırımına tabi tutulacaklarını bilse, görse belki biraz daha suçu engellemiş olacağız. Denetimli serbestlik, biraz daha titizlikle uygulanmalı ki daha sağlıklı neticeler alınabilsin."

NARKOREHBER UYGULAMASI VAR

Vatandaşlarımızda uyuşturucu madde suçlarıyla ilgili farkındalığı artırabilmek için NarkoRehber uygulamamız var. 1 Kasım 2017-1 Ağustos 2018 aralığında bin 400 faaliyet yaptık. 122 bin 936 yetişkine ulaştık. Dünya üzerinde en çok kullanılan uyuşturucu esrar, bizim timlerin yakaladığı, müdahale ettiği de esrar aynı. Sentetik kannabinoid'lerde düşüş görüyoruz ama bu sorun bitmedi. Sentetik kannabinoid yani sokakta 'bonzai' denilen uyuşturucu maddenin tek kullanımda ölüm riski var. Tüm sentetik uyuşturucularda tablonun aynı olabileceğini söylemek mümkün. Uyuşturucu, çağın vebası. Uyuşturucuyu baskıladığınızda pek çok suçu önlemiş oluyorsunuz. Terörizmin finansmanı başta olmak üzere asayiş suçları da önleniyor.

NARKOTİM 7/24 SOKAKTA MÜCADELE EDECEK

Narkotim'leri hem operasyonel yani adli manada kullanacağız hem de narkotik suçların önlenmesinde kullanmayı düşünüyoruz. Asayiş birimlerimiz, her tarafa yetişemiyor. Şehirlerin sorunlu bölgelerine, kronikleşmiş yerlerine Narkotim'leri göndereceğiz. Suç olsun veya olmasın, bir operasyon olsun ve olmasın Narkotim'ler sokakta olacak; görünür olacak. Görünür olması, suç oranlarını azaltır. Vatandaşın, devletine olan güvenini artırması bir diğer etkisi.