Yeniden diriliş Malazgirt’ten başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "26 Ağustos'ta yeniden Malazgirt'ten yola çıkacağız, unutmayın. Yeniden bir diriliş olacak inşallah" sözleriyle işaret ettiği Malazgirt Zaferi'nin 947. Yıldönümü programı için geri sayım başladı.

3 GÜNLÜK ETKİNLİK

Okçular Vakfı, zaferin yıldönümü için 3 günlük özel program hazırladı. Yaklaşık 100 bin kişinin katılması öngörülen etkinliklerin teması 'Sultan Alparslan'ın duası, milletin kutlu davası' olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-26 Ağustos tarihlerinde Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenecek program kapsamında gençler geleneksel spor etkinlikleriyle buluşturulacak. Atlı okçuluk gösterileri, atlı cirit, yetişkin ve çocuklar için at biniciliği, geleneksel güreş yarışları gibi etkinlikler düzenlenecek. Türkiye'nin yedi bölgesini temsil eden çadırların kurulacağı etkinlik alanında mehteran konserleri verilecek. ayrıca Fettah Can, Grup Tillo, İrfan Gürda gibi sanatçılar da sahne alacak.

1071 YÜRÜYÜŞÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere katılacak. Erdoğan ilk olarak, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde olan, dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. Daha sonra Malazgirt'teki etkinlik alanına geçecek olan Erdoğan, burada hazırlanan 1071 metrelik özel platformda sembolik olarak '1071 Yürüyüşü' gerçekleştirecek. Erdoğan, Malazgirt'te yapacağı konuşmada dünyaya önemli mesajlar verecek. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'tek millet' kavramının kökünün 1071 Malazgirt Zaferi olduğunu belirterek, "Böylesine anlamlı bir zaferi sadece birkaç kutlama mesajıyla zayıf olacağı düşüncesiyle Okçular Vakfı olarak bir program düzenliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Milletimiz orada bir vatan, bayrak, millet, devlet şuurunu idrak edecek. 1071 Malazgirt Zaferi'nin bu milletin çocuklarının çok iyi anlamasını istiyoruz" dedi. Yıldız, Malazgirt Zaferi'ne özel bir anıt ve müze yapılması için proje çalışmaları olduğunu da belirtti.

SULTAN ALPARSLAN GİBİ YOLA ÇIKACAĞIZ

Başkan Erdoğan, geçen hafta hem SETA tarafından AK Parti'nin 17. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyumda, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre'de Malazgirt Zaferi'ne verdiği önemi ifade etti. Erdoğan, SETA sempozyumunda, "26 Ağustos'ta yeniden Malazgirt'ten yola çıkacağız, unutmayın. Yeniden bir diriliş olacak inşallah" demişti. Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada ise, "26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Malazgirt'ten Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız" ifadesini kullanmıştı.