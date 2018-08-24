424 işletmeciye ankesör sorgusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın FETÖ
'nün TSK
'daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. FETÖ, sadece İstanbul'da lokanta, büfe ve market gibi işletmelerden oluşan 424 noktayı kullanarak TSK'daki örgüt üyeleriyle irtibata geçti. Soruşturma kapsamında bu 424 işletme sahibinin de tek tek ifadesi alınıyor.
Bu isimlerden bir tanesi de Üsküdar'daki Köseoğlu Büfe'nin işletmecisi İ.K. oldu. İ.K. ifadesinde, 2012 yılından itibaren söz konusu büfeyi işlettiğini aktararak işyerinin Üsküdar'ın en işlek noktalarından bir tanesi olduğuna dikkat çekti. FOTOĞRAFLARDAN TEŞHİS ETTİ
İ.K., ankesörlü telefonla görüşen müşterilerin kendisine biraz uzak mesafeden konuştuklarını belirterek, "Üsküdar askeri kışlaların yoğun olduğu bir yerde bulunmaktadır. Bu bölgede Selimiye 1. Ordu, GATA, Zeynep Kamil Askerlik Şubesi, Beylerbeyi Astsubay Okulu, Kuleli Askeri Lisesi bulunmaktadır" dedi.
İşyerine FETÖ üyesi olduğunu tahmin ettiği kişilerin sık sık geldiğini aktaran İ.K., "PTT'ye ait telefon kulübesi vardı. Fakat orayı pek kullanmamaları beni şüpheye sevk etmişti" dedi. İ.K.'nin bu ifadesi üzerine FETÖ mensubu hangi sivil şahısların bu ankesörlü arama noktasını kullandığına yönelik inceleme başlatıldı. İ.K.'ye İstanbul'da mahrem imam olarak görev yapan örgüt üyelerinin fotoğrafları gösterilerek tanıyıp tanımadıkları soruldu. Şahsın teşhis edebildikleri de soruşturma dosyasına konuldu.
Bir diğer ankesörlü telefon noktası olan Üsküdar'daki Kısmet Kuruyemiş'in işletmecisi B.P.'nin verdiği ifadeyle ise ankesörlü telefonları mahrem imamların yanı sıra, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin de kullandığı belirlendi.