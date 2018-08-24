ABD'de tarihi anlar! Trump baltayı taşa vurdu...

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili Fox TV'ye verdiği röportajda, "Benimle ilgili görevden azil süreci başlarsa piyasalar çöker" açıklamasında bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Trump'a eskiden yakın çalışan iki isim hakkında yargı cephesinde son günlerde yaşanan gelişmeler, Trump hakkında görevden azil sürecinin başlayabileceğine dair tartışmaların yaşanmasına yol açtı.

ABD medyası "Trump azledilebilir"

Son günlerde Trump'ın başkanlığının en zor günlerini yaşamasına neden olan gelişmeler şöyle:

Trump 'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etti. Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort da vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8'inde suçlu bulundu.



Yaşanan bu son gelişmelerle ilgili Fox televizyon kanalına bir röportaj veren Trump, şu sözleri kaydetti: "İyi iş yapan birini nasıl azledebilirsiniz bilmiyorum. Size söylüyorum. Eğer benimle ilgili görevden azil süreci başlarsa, piyasalar çöker. Sanıyorum herkes çok yoksul olur."

"DIŞ POLİTİKAYA YÜZÜNÜ DÖNÜYOR"

Piyasanın önde gelen kimi oyuncularına göre, Trump ile ilgili gelişmelerin hesabı gelişmekte olan ülke piyasalarına kesilebilir. Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın Londra'daki varlık stratejistlerinden John Normand, yatırımcılara gönderdiği notunda Trump'ın ülkesinde ateş tahtasına oturmamak için dış politikaya yüzünü dönebileceğini söylüyor.

Normand, azil iddialarının konuşulduğu bu dönemde gelişmekte olan piyasaların risk teşkil ettiğini ifade ediyor.

ABD merkezli ekonomi ajansı Bloomberg ise buna örnek olarak Beyaz Saray'ın son dönemde Venezuela'dan Türkiye'ye, Rusya'dan Çin ve Güney Afrika'ya kadar birçok ülke ile yaşadığı sorunlara dikkati çekiyor.

'PİYASALAR UMURSAMIYOR'

ABD televizyon kanalı CNN'de piyasalar baş yazarı olan Matt Egan, Trump'ın azledilmesi durumunda hisse senetleri piyasalarının diplere inebileceğini, ancak piyasaların çökeceğini söylemenin çok büyük bir iddia olduğunu aktarıyor.

Yardeni Araştırma'nın yatırım danışmanlığı başkanı olan Ed Yardeni CNN'e yaptığı açıklamada, "Trump yeri doldurulamaz biri değil. Piyasaların çökeceğini sanmıyorum" diyor.

Diğer yandan yargıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve Trump hakkında azil iddialarının ortaya çıkmasına piyasanın çok büyük bir tepki vermediği görüldü.

Tigress Financial Intelligence'dan şef piyasa stratejisti Ivan Feinseth, "Piyasaların çok da umrunda değil gibi gözüküyor. Piyasalar, Trump'ın sonu gelmeyen çatışmaları ve çılgın yorumlarını görmezden geliyor" diyor.

Bugüne kadar ise piyasaların Trump'ın başkanlığına olumlu tepki verdiği görüldü.

Özellikle Trump'ın vergileri indirmesi ve regülasyonları azaltması ile seçildiğinden beri S&P 500 endeksi yüzde 34 yükseldi, Dow Jones endeksi ise kazançlarını yüzde 40 artırdı.

Diğer yandan Trump'ın Çin ile giriştiği ticaret savaşı ise güçlü bir şekilde büyümesi beklenen dünya ekonomisi önündeki en büyük tehlike olarak görülüyor.