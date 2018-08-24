Ahlat’ta 1071 coşkusu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıldönümü kutlamaları başladı. Ahlat ilçesi Çarho mevkiinde düzenlenen programa, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Program, kurdele ve kurban kesimi ile başladı. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Bugün burada açılışını yaptığımız gelenek, 2 bin 500 yıllık bir geleneğin tarihte iz bırakmış, bu milletin yeni kuşaklara anlatılması adına yapmış olduğumuz bu etkinliğin anlamı çok büyüktür. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kutlayacağımız 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yılı daha da bir anlamlı oldu" dedi.

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