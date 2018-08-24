Araştırma görevlisi mahrem imam çıktı

Dicle Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Serdar Demircan, FETÖ
'nün mahrem emniyet imamı çıktı. Demircan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ele geçen dokümanlarda ayrıca 4 bin 738 kişilik emniyet teşkilatı mahrem yapılanmasında görevli üst düzey FETÖ yöneticileri ile ailelerine ait kimlik bilgileri, örgütte kullandıkları kod isimler, medeni halleri, eğitim durumları, çalıştıkları kurumlar, örgüt içindeki konumları ve sorumluluklarına dair bilgiler de deşifre edildi.
Serdar Demircan'ın örgütte bağlı bulunduğu büyük bölgenin Gaziantep, küçük bölgenin ise Diyarbakır olduğu bildirildi. İlker kod adını kullanan Demircan'ın, FETÖ'cü polislerle örgütsel talimatları ilettiği belirtildi.