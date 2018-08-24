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Bakan Pakdemirli'den satılmayan kurbanlıklarla ilgili flaş açıklama

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Elde kalan kurbanlıklardan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 12:05
Bakan Pakdemirli'den satılmayan kurbanlıklarla ilgili flaş açıklama

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Elde kalan kurbanlıklardan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız." dedi.

"BESİCİMİZ DE VATANDIŞIMIZ DA MEMNUN AYRILDI"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bayram boyunca satışları izledik, elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek."

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Bakan Pakdemirli'den satılmayan kurbanlıklarla ilgili flaş açıklama
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