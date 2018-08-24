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Çelik’ten Yunan parlamentere: Asıl ilişkileri zehirleyen sizsiniz

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
Çelik’ten Yunan parlamentere: Asıl ilişkileri zehirleyen sizsiniz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan parlamenter Georgios Koumoutsakos'un bu ülkeye kaçan 'cülere sahip çıkmasına tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen eylemlerin tüm hukuk sistemlerinde suç olduğunu ve Yunan yargısının da bu suça iştirak eden teröristlere sahip çıkarak suçun ve suçlunun yanında yer aldığını vurgulayarak şunları kaydetti: "Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz 'da alınması ayrıca utanç vericidir. Darbe girişiminin bertaraf edilmeye başladığı saatlerde askeri helikopterle ülkenize kaçan bu kişiler turistik ziyarete mi geldiler?" dedi.

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Çelik’ten Yunan parlamentere: Asıl ilişkileri zehirleyen sizsiniz
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