'Lider Avı' senaryosu Sincar'da gerçek oldu

Sınır ötesi terörle mücadele operasyonları için pilotların eğitildiği ve taktiklerin geliştirildiği Anadolu Ankası tatbikatında uygulanan "Lider Avı" senaryosu, PKK Merkez Komite üyesi İsmail Özden'in Sincar'da etkisiz hale getirilmesinde birebir kullanıldı. Konya'da, geçen 26 Haziran'da yapılan ve 3. Ana Jet Üssü Harekât Komutanı Albay Mete Kuş tarafından yönetilen Uluslararası Anadolu Ankası-2018 Tatbikatında, "Terör örgütü liderinin etkisiz hale getirilmesi" senaryosu da yer aldı. Senaryoya göre, karayoluyla intikal edeceği istihbaratı alınan lider terörist, F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterlerin hava desteğiyle etkisiz hale getiriliyordu. Bölgeye indirilen özel kuvvet personeli, elebaşının kimliğinin belirlenmesi için cesetten DNA örneği alıyordu.

2 AY SONRA GERÇEK OLDU

Sınır ötesi harekâta katılan pilotların da yer aldığı tatbikattaki bu senaryo, iki ay sonra gerçek hayatta birebir uygulandı. İstihbarat birimleri, KCK Yürütme Konseyi ve PKK Merkez Komite üyesi İsmail Özden'in Sincar'daki yerini belirledi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "Lider Avı" operasyonunu devreye soktu. Sincar'a bağlı Sinun kasabasından Hanesur köyüne gitmek için yola çıkan Özden ile arkasındaki koruma aracı, İHA'lar tarafından adım adım takip edildi. Araçlar sivillerin yaşadığı bölgeden çıktığında ise bir F-16, lazer pod takılı hedefe kilitlenen akıllı güdümlü mühimmatla PKK'lı Özden ve korumalarını vurdu.