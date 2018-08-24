Nöbetteki askere anne baba sürprizi

İzmir
'de
yaşayan Birsen ve İlhan Aldoğan çifti, Genelkurmay Başkanlığı'na başvurup, Şırnak
Akçay'daki 6'ncı Komando Tugayı'na bağlı Kevane Tepe üs bölgesinde vatani görevini yapan tek çocukları Burak Aldoğan'ı 8 aydır görmediklerini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı, aileye bayram sürprizi hazırladı. Birsen ve İlhan Aldoğan çifti, İzmir'den uçakla Şırnak'a ardından helikopterle oğullarının görev yaptığı üs bölgesine götürüldü.
Çift, oğullarının görevli olduğu nöbet kulübesine girdi. Nöbette olan Er Aldoğan, komutanını fark edip tekmil verdi. Tekmilin ardından geriye dönen asker annesi ve babasını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Anne ve baba Aldoğan, gözyaşları içinde oğluna sarıldı. Anne Aldoğan, "Ayrılık çok zor ama çok az kaldı" dedi. Er Aldoğan ise "Onları görünce tarif edilemez bir mutluluğu yaşadım" diye konuştu.