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’da Türk esirlerin defnedildiği mezarlık bulundu

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Rusya’da Türk esirlerin defnedildiği mezarlık bulundu
'nın kuzeybatısındaki Pskov bölgesinde arama ekiplerinin 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) döneminde şehit olan Türk esirlerin defnedildiği bir mezarlığın bulunduğu öğrenildi.
Sputnik'in haberine göre 'Gubernskiy Desant' isimli STK yöneticisi Oleg Konstantinov, "Starıye Burıygi köyü yakınlarında taş ocağında bir Türk mezarlığı bulduk. Savaşın olduğu 1878'de Porhov'a esir düşen 150 Türkün yollandığı konusunda yazılı belgelere ulaştık. Nasıl gönderildiklerini, nerede yaşadıklarını, nasıl tifoya yakalandıklarını anlatan belgeler bulduk. Arşivlerde yerel polis şefinin oğlunun anılarına rastladık. Bölgede Türk-Rus savaşı dönemine ait unutulmuş bir Türk mezarının bulunduğu belirtilmişti" dedi.
Konstantinov Türkiye'nin Saint Petersburg Başkonsolosu Yunus Belet'e bulunan defin konusunda bilgi verdiklerini belirterek, "Kendisi yardım önerdi ve Türk tarafının bulunan kalıntıların yeniden yapılacak cenaze törenine katılacağını teyit etti. Arama ekiplerine bir teşekkür mektubu gönderdi" dedi. Konstantinov Türk askerlerinin defnedildiği yerde anıt mezar yapılacağını belirtti.
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Rusya’da Türk esirlerin defnedildiği mezarlık bulundu
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