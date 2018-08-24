Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Van’da 2 terörist öldürüldü

’da 2 terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Van’da 2 terörist öldürüldü

'IN Gürpınar ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirtilen 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Gürpınar İlçesi Tırşin Yaylası bölgesinde, 'lı 2 teröristin belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada biri kadın, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Eylem hazırlığında olduğu saptanan teröristler ile birlikte 2 Kalaşnikof tüfek, 4 de yabancı menşeli el bombası ele geçirildi. Öte yandan 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekâtında, PKK'ya ait mühimmat ikmal noktası imha edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van’da 2 terörist öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN