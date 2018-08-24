Van’da 2 terörist öldürüldü

VAN'IN Gürpınar ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirtilen 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Gürpınar İlçesi Tırşin Yaylası bölgesinde, PKK'lı 2 teröristin belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada biri kadın, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Eylem hazırlığında olduğu saptanan teröristler ile birlikte 2 Kalaşnikof tüfek, 4 de yabancı menşeli el bombası ele geçirildi. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekâtında, PKK'ya ait mühimmat ikmal noktası imha edildi.

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