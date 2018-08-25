‘15 Temmuz sonrası yurtdışına kaçmamı istediler’

Ankara? Başsavcılığı'nca FETÖ
'nün ASELSAN
yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Savcılık, ASELSAN'da Uydu Deniz Haberleşme Sistem Mühendisliği'nde çalışan kritik bir isme ulaştı. Deniz platformlarına haberleşme sistemleri kurma biriminde kıdemli uzman mühendis olarak çalışan Furkan T., sorgusunda 2005'te işe girdiğini ve Aviyonik Sistemler Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin, kendisini örgüte yönlendirdiğini anlattı. Furkan T., "Benimle ve diğer 2 örgüt üyesi arkadaşımla ilgilenen imamla bazen bizim evde bazen de İvedik Metro durağına yakın iki katlı binanın birinci katında ayda 7-8 toplantı yapardık. Toplantılarda FETÖ kitaplarını okurduk" itirafında bulundu. ANKESÖRLÜ TELEFON
Kendisiyle ilgilenen imamın "Konjonktür gereği dindar gözükmeyin" şeklinde talimat verdiğini belirten Furkan T. şunları söyledi: "2013'te başka bir imama devredildim. Bugüne kadarki imamlar işyerindeki kişilerle ilgili bilgi sorarlardı. 'Menfi mi? Oruç Tutuyor mu? İçki içiyor mu? Çalıştığımız projelerde bize engel çıkartan veya projeyi aksatan kişiler var mı?' diye sorarlardı. 2014'te işyerindeki insanlarla ilgili sorular artmaya başladı. Kullanıldığımı düşünmeye başladım. Bu sebeple il dışı görevleri bahane ederek toplantılara gitmemeye başladım. Sohbet toplantılarından iletişimle yani gruptaki arkadaşların haber vermesiyle ya da ankesörlü telefondan aranarak haberdar oluyordum." 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından ASELSAN'a yönelik operasyonların başlamasıyla ismini hatırlamadığı mahrem imamın evine geldiğini anlatan Furkan T. "Bana 'Yurtdışına gidebilirsin' tavsiyesinde bulundu. Öyle bir düşüncem olmadığını ve suçsuz olduğumu söyledim" diye konuştu.