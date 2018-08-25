CHP’yi ‘küskün seçmen’ korkusu sardı

24 Haziran seçim
lerinin ardından parti tabanı ve muhaliflerin kurultay talepleri nedeniyle yaklaşık 2 aydır suların durulmadığı CHP
'de şimdi de yapılan analizler doğrultusunda önümüzdeki yerel seçim
lere yönelik küskün seçmen korkusu yaşanıyor. Seçim hezimetinin parti tabanında oluşturduğu tepkiler ve kurultay kavgasının tabandaki yansımaları, seçmenin yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceği endişesine yol açtı. ANALİZ ÇALIŞMASI
Parti yönetimi, bu yöndeki tespitleri de dikkate alarak küskün seçmenin önümüzdeki yıl yerel seçimlerde sandığa gitmesini sağlayacak çalışma yapılması kararı aldı. Parti yönetimi tüm hesaplarını Mart 2019'a göre yapıyor. Küskün seçmeni yeniden kazanmak için seçim çalışmalarını bir an önce başlatma kararındaki CHP yönetimi, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ODTÜ'lü akademisyenlere yaptırılan analiz çalışmasının sonuçlarından ve yapılması gerekenlere ilişkin önerilerden de yararlanacak.