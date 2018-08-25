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’yi ‘küskün seçmen’ korkusu sardı

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
CHP’yi ‘küskün seçmen’ korkusu sardı
lerinin ardından parti tabanı ve muhaliflerin kurultay talepleri nedeniyle yaklaşık 2 aydır suların durulmadığı 'de şimdi de yapılan analizler doğrultusunda önümüzdeki lere yönelik küskün seçmen korkusu yaşanıyor. Seçim hezimetinin parti tabanında oluşturduğu tepkiler ve kurultay kavgasının tabandaki yansımaları, seçmenin yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceği endişesine yol açtı.

ANALİZ ÇALIŞMASI
Parti yönetimi, bu yöndeki tespitleri de dikkate alarak küskün seçmenin önümüzdeki yıl yerel seçimlerde sandığa gitmesini sağlayacak çalışma yapılması kararı aldı. Parti yönetimi tüm hesaplarını Mart 2019'a göre yapıyor. Küskün seçmeni yeniden kazanmak için seçim çalışmalarını bir an önce başlatma kararındaki CHP yönetimi, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ODTÜ'lü akademisyenlere yaptırılan analiz çalışmasının sonuçlarından ve yapılması gerekenlere ilişkin önerilerden de yararlanacak.
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CHP’yi ‘küskün seçmen’ korkusu sardı
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