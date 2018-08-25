PKK’nın Suriye yapılanmasına büyük darbe

KCK
Yürütme Konseyi üyesi Mam Zeki Şengali'nin, TSK ve MİT'in ortak operasyon sonucu Irak'ın Sincar bölgesine gerçekleştirilen hava harekâtıyla 11 korumasıyla birlikte öldürülmesiyle şok yaşayan terör örgütünün Suriye
yapılanması da kan kaybediyor. Son olarak 1 milyonluk yeşil listede aranan terörist Nimet Amed kod adlı Adem Barut da (44) Suriye'de öldürüldü.
1993'ten beri örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösteren Barut, yıllarca Irak'taki Kandil, Haftanin, Zap, Gara, Metina kamplarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. Son olarak, Kandil'deki kamplarda PKK
'nın silahlı kolu HPG'nin sözde Tabur sorumlusu ve askeri konsey üyesi olarak görev yaparken, 2016'da, KCK tarafından Kandil'de alınan kararla PKK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG saflarına yönetici olarak gönderildi. Burada örgütün Rakka saha sorumlusu olarak 700 teröristin başında yer alan Barut'un, ABD'li askeri yetkililerin öncülüğünde DEAŞ'ın Rakka'dan çıkarılmasına yönelik çıkan bir çatışma sonucu 7 korumasıyla birlikte öldürüldüğü tespit edildi. Barut, ABD'nin YPG'li teröristlere gönderdiği TIR'Lar dolusu silahların da dağıtımı ve envanter kayıtlarından sorumlu olarak doğrudan Kandil'den gelen emir ve talimatları uyguluyordu.