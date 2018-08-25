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: 'nın sözde bölge yöneticisi yakalandı

haberi... İçişleri Bakanlığınca, 'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan, biri sözde "Kel Mehmet Cephesi" üçlü yürütme üyesi 2 teröristin sağ ele geçirildiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 00:12 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 00:35
Son dakika: PKK'nın sözde bölge yöneticisi yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "'tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe Jandarma Komtanlığınca silahları ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu, diğerinin ise Kahraman kod adlı Lezgin Yarar isimli terörist olduğu belirlenmiştir. Teröristler ile birlikte 1 adet dragunov (kanas ) marka silah, 1 adet m16 piyade tüfeği ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir" denildi.

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Son dakika: PKK'nın sözde bölge yöneticisi yakalandı
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