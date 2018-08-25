Son dakika: PKK'nın sözde bölge yöneticisi yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Irak'tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe Jandarma Komtanlığınca silahları ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu, diğerinin ise Kahraman kod adlı Lezgin Yarar isimli terörist olduğu belirlenmiştir. Teröristler ile birlikte 1 adet dragunov (kanas ) marka silah, 1 adet m16 piyade tüfeği ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir" denildi.

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