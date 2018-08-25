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Son Dakika: 'ya büyük darbe... Örgütün sözde yöneticisi Yılmaz A. yakalandı

Son dakika haberi... Terör örgütü 'nın Marsilya'daki merkezinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli, Türk İstihbaratı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Zanlının kardeşinin de terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde olduğu öğrenildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 15:09
Son Dakika: PKK'ya büyük darbe... Örgütün sözde yöneticisi Yılmaz A. yakalandı

Terör örgütü 'nın Fransa Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

SINIR KAPISINDA YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın, Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Yılmaz A'nın, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sınırda gözaltına alınan Yılmaz A. sağlık kontrolünün ardından ifade için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

KARDEŞİ DE TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİNDE

Bu arada, Yılmaz A'nın terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan A'nın ağabeyi olduğu öğrenildi.

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Son Dakika: PKK'ya büyük darbe... Örgütün sözde yöneticisi Yılmaz A. yakalandı
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