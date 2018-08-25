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’da nefes kesen klip: caydırıcı saygın

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Tsk’da nefes kesen klip: Etkin caydırıcı saygın

TÜRK (), ", Caydırıcı, Saygın" başlığıyla klip hazırladı. 2 dakika 41 saniye süren klipte, Türk ordusunun karada, denizde ve havadaki operasyonlarına yer verildi. Klip, "Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, her zaman ve her yerde, milletinin emrinde ve daima görevinin başında" ifadeleri ile yayımlandı. TSK Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıldönümü için yayımladığı mesajda da "Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.

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Tsk’da nefes kesen klip: Etkin caydırıcı saygın
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