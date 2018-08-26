Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sultan Alparaslan Malazgirt'e Ahlat'tan yürüdü. Otağını buraya kurdu. Biz de buraya geldik ve bugün arkadaşlarımızla buradayız ve buradan süratle Malazgirt'e gideceğiz. Buradan 2071'e yürüyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ERDOĞAN SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Beraberinde bakan ve komutanlarla Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan ardından, Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, 210 dönümde kurulu ve içerisinde 8 bin 200 mezar taşı, yazılar, kabartmalar ile oymalar bulunan mezarlığı gezerek, şehitler için dua okudu.

BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN MESAJ YAYINLADI

Başkan Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.