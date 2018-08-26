CHP'li belediyeden gezi kıyağı! Belediye parası ile ABD'ye yolladı...

Kartal Belediyesi Meclisi bu yıl San Francisco'da 6'ncısı düzenlenen Urban Dance Company etkinliği için Kartal İşitme Engellileri Orkestrası'nı Amerika'ya gönderme kararı aldı.

MECLİS DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, aynı meclis kararına son anda bir ekleme yapıp "Başkanlık oluru" ile belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan kendisine yakın 11 müdürü Amerika'daki festivale gönderme kararı aldı. Beş günlük gezi için birim müdürlerine belediyenin kasasından 101 bin lira uçak bileti ve vize masrafı ödendi. Konaklama ve diğer giderlerle 11 müdürün ABD gezisinin maliyeti 300 bin TL'yi buldu.

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz

KENDiSiNE YAKIN iSiMLER

Akşam'ın haberine göre AK Partili Meclis üyesi Metin Bektaş, belediyenin müdürlere kıyak geçtiğini belirterek karara büyük tepki gösterdi. Bektaş,"San Francisco'daki festivale belediyemiz bünyesinde bulunan İşitme Engelliler Orkestrası'nın katılması için oy birliği ile karar verilmiştir. Aynı meclis kararında oraya gidecek diğer personellerin de isimleri ve gerekçeleri yazılıp izin alınması gerekirken, Sayın Öz meclisi devre dışı bırakarak encümen kararıyla kendine yakın olan birim müdürlerini de götürme kararı alıyor. Yaklaşık 400 milyona yakın borcu olan belediyede böyle bir masraf yapamaz" dedi.

İŞTE O MÜDÜRLER

Güray Ünsever, Oğuzhan Dumlu, Cem Çetin, Hanzade Erdoğan, Burcu Şimşek, Gökhan Akbulut, Özlem Dinç Uludağ, N. Enif Y. Dipşar, Ali Kemal Özdemir, Müjgan Özer, Şükran Çelik.