FETÖ tepkisi nedeniyle CHP’den ihraç edildi

aHABER'de yayımlanan Arka Plan programına 26 Ocak 2017 tarihinde katılan eski CHP
İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zeki Çetin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun FETÖ
'ye karşı tavır koymadığını, parti tabanının da bundan rahatsız olduğunu dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'na yönelik FETÖ eleştirileriyle dikkat çeken Çetin'e ihraç tezgâhı kurulduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülere sahip çıktığı için eleştiren Çetin'in istifasını verdiği gün mesai saati ardından toplanan il yönetimi Çetin'i disiplin kuruluna sevk ettiği belirlendi. Çetin "İstifa etmiş olmama rağmen disipline sevk edilmişim gibi sahte evraklar hazırlanmıştır" dedi