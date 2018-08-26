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tepkisi nedeniyle ’den ihraç edildi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
FETÖ tepkisi nedeniyle CHP’den ihraç edildi
aHABER'de yayımlanan Arka Plan programına 26 Ocak 2017 tarihinde katılan eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zeki Çetin, CHP lideri Kemal 'nun 'ye karşı tavır koymadığını, parti tabanının da bundan rahatsız olduğunu dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'na yönelik FETÖ eleştirileriyle dikkat çeken Çetin'e ihraç tezgâhı kurulduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülere sahip çıktığı için eleştiren Çetin'in istifasını verdiği gün mesai saati ardından toplanan il yönetimi Çetin'i disiplin kuruluna sevk ettiği belirlendi. Çetin "İstifa etmiş olmama rağmen disipline sevk edilmişim gibi sahte evraklar hazırlanmıştır" dedi
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FETÖ tepkisi nedeniyle CHP’den ihraç edildi
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