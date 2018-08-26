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Göz doktoru imamına 9 yıl ceza

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
'nün imamı olduğu ortaya çıkan ve Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nda doçentlik yaparken ihraç edilen 9 yıl hapis cezasına mahkum oldu. 15 Temmuz gecesi örgüte ait gaybubet evinden Jandarma'daki FETÖ'cü rütbeli askerlere talimat vermek suçundan hakim karşısına çıkan Yüksel hakkındaki iddiaları reddetti. Yüksel gibi daha önce Dicle Üniversitesi'nde doktorluk yapan ve aynı zamanda TSK mahrem imamı olan Hasan "Ben Harun Yüksel'i hem üniversiteden, hem de jandarma içinde mahrem imamlık yaptığı için tanıyorum. Darbe gecesi örgüte ait gaybubet evinde kendisini gördüm. Jandarma mahrem imamlığında müdür yardımcısıyım. Bana bağlı 4-5 kişi vardı, Harun Yüksel bunlardan biridir. Örgütteki kod adı da Ceyhun'dur" dedi
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Göz doktoru TSK imamına 9 yıl ceza
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