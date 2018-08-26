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Kardeşlik rekora koştu

Türkiye Diyanet Vakfı () 25 yıllık kurban organizasyonu tarihinde en yüksek rakam olan 430 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bir rekora imza attı

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Kardeşlik rekora koştu
Tüm dünyayı kucaklayan Türkiye Türkiye Diyanet Vakfı () üzerinden dünyayı kucakladı, yardımlarla rekor kırdı. TDV, çeyrek asırlık kurban organizasyonu tarihinde en yüksek rakam olan 430 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bir rekora imza attı. TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, 2018 yılı Vekaletle Kurban Programı kapsamında 430 bin 8 hisse kurbanın yurt içinde 287 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Polat bu bayramda 'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan 'ya, 'den Arakan'a, Haiti'den, Tanzanya'ya, Patani'ye, 'den 'a kadar geniş bir coğrafyada faaliyetlerin sürdüğünü belirtti. Yurt içinde 287 il ve ilçe merkezinde, yine Suriyelileri unutmayarak yurt içinde farklı noktalarda ve sınır ötesinde kurban kesen TDV yurt dışında da 143 ülkenin 436 bölgesinde kurban kesimi yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 2017 yılı itibariyle toplam 1 milyon 364 bin 158 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını yapan kurum, bu yıl 430 bin 8 hisse kurban vekaletiyle 1 milyon 794 bin 166 adet kurban kesim rakamına ulaştı.
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Kardeşlik rekora koştu
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