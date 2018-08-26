Makedonya FETÖ'ye göz yummaya devam ediyor

Türkiye'nin birçok devlet ile yaptığı girişimlere rağmen hala bazı devletler FETÖ'ye göz yummaya devam ediyor. Üç gün önce Yunanistan'da Danıştayın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırmasının ardından bir süre önce FETÖ üyelerine kapılarını kapadığı iddia edilen Makedonya'da FETÖ'nün propaganda silahı Zaman gazetesinin bölgede yayın hayatına devam etmesi Avrupa ülkelerinin söylediklerinin tersine hareket ettiğini gözler önüne serdi.

FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'te FETÖ cirit atarken Ulusal Alsat Televizyon binasında yayın hayatına devam eden Zaman gazetesinin tabelalarını halen indirmemiş olması dikkat çekiyor. Zaman'ın Makedonya web sitesi de faal şekilde işliyor. Ülkede FETÖ'nün Yahya Kemal Koleji ise hala faaliyetlerine devam ediyor.

MAKEDONYA ÖRGÜTE RESMEN GÖZ YUMUYOR



Darbe girişiminden önce tüm okul ve yurtların Makedon vatandaşlarına devredildiği belirtilirken, FETÖ'nün merkezi haline gelen Üsküp'te birçok önemli toplantının gerçekleştirildiği de ileri sürülüyor. Belirli günlerde istişareler yapan FETÖ üyelerine kapılarını kapadığını açıklayan Makedonya'nın örgüte resmen göz yumduğu iddia ediliyor.



FETÖ'nün Avrupa'ya kaçış için sıçrama tahtası olarak kullandığı Makedonya, bir süre önce örgüte bakışında radikal bir değişiklik sinyali vererek ilk kez "terör örgütü" tanımı yapmıştı. Ancak Makedonya bu tanımı uygulamaya dökemedi. Ülke, Türk vatandaşlarına vize uygulamasından yararlanan FETÖ'cülerin üssü konumuna geldi. Kısa sürede oturma izni alan FETÖ'cüler bu ülkeyi transit geçişler için kullanıp daha sonra Avrupa ülkelerine gitmek için vize başvurusunda bulunmaya başladı. Bazıları ise halen Makedonya'da faaliyetlerine devam ediyor.?



FETÖ'nün iş dünyasından eğitime kadar her alanda hakimiyetine göz yuman Makedonya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin daha da artırdığı uyarılarına rağmen örgütün faaliyetlerine göz yummaya devam etti. Uyarılar hem Türkiye'den yapılan ziyaretlerde lider seviyesinde hem de büyükelçilik seviyesinde tekrarlandı. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedon yetkililerle her görüşmesinde FETÖ uyarısını tekrarlarken uyarılar ilk defa geçtiğimiz 21 Aralık'ta yapılan Türkçe bayramında karşılık bulmuştu.

MAKEDONYA BAŞBAKANI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK BAHSETMİŞTİ



Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ilk kez FETÖ'den 'terör örgütü' olarak bahsederken Zaev'in bu çıkışı FETÖ'ye yönelik yaptırımların şiddetleneceği yönünde yorumlanmıştı. Zaev'in açıklaması bu ülkede eğitimden medyaya örgütlenen FETÖ elemanları arasında paniğe sebep olmuş, FETÖ'cülerin Türklerin yoğun olduğu bölgelerde değil, yabancıların bulunduğu bölgeleri ve otelleri konaklama için tercih ettiği iddia edilmişti.





Ancak söylenenler olmadı. FETÖ'nün bu ülkedeki faaliyetlerinin başını çeken Yahya Kemal Koleji faaliyetlerine devam ederken tüm uyarılara rağmen Zaman gazetesinin Makedonya'daki yayın hayatına son verilmedi. Örgütün bu ülkede bulunan turizm şirketi Başak Tours adı altında faaliyetlerine devam etti. Ülkenin ulusal kanalı Alsat Televizyon binasında yayın hayatına devam eden Zaman gazetesi algı operasyonları yapmaya devam ediyor.

Öte yandan, Kurban Bayramı öncesi bölgede ve Türkiye'de bazı dernekler aracılığ��yla kurban hissesi toplayan paravan firmaların toplanan paraların çok daha altında rakamlara bölgede kurban aldıkları bu paraları ve kesilen etleri FETÖ'ye aktardıkları iddia edildi.