Malazgirt Zaferi'nin 947. yılı kutlamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlanıyor.

12:00 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MUŞ HAVAALANINA GELDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat ve Malazgirtte gerçekleştirilecek "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"na katılmak için Muş Havaalanına geldi. Erdoğan'ı havaalanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan indikten sonra, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

12:29 BİTLİS HALKI BAŞKAN ERDOĞAN'I BEKLİYOR

Malazgirt Zaferinin 947. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklar tamamlandı. İlk olarak tarihi Selçuklu meydan mezarlığına gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilçe halkı ise ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. Oktay, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından "Malazgirt" etiketiyle paylaşımda bulundu. Fuat Oktay paylaşımında, "Anadolu topraklarını bizlere yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'IN MESAJI

Twitter'dan Malazgirt Zaferi ile ilgili bir mesaj yayınlayan Bakan Albayrak, "Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü vesilesi ile başta Sultan Alparslan olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

13:00 CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN MALAZGİRT ZAFERİ MESAJI

"1071'den 2071'e Malazgirt ruhu hep yaşadı, hep yaşayacak" derken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum" paylaşımında bulundu.

13:35 İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN MEZAR ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı için Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

14:20 BAŞKAN ERDOĞAN BİTLİS'TE HALKA SESLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında "Sultan Alparaslan Malazgirt'e Ahlat'tan yürüdü. Otağını buraya kurdu. Biz de buraya geldik ve bugün arkadaşlarımızla buradayız ve buradan süratle Malazgirt'e gideceğiz. Buradan 2071'e yürüyeceğiz." dedi.