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’nın sözde yöneticisi sağ ele geçirildi

Giriş Tarihi: 26.8.2018
PKK’nın sözde yöneticisi sağ ele geçirildi
Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan, biri sözde "Kel Mehmet Cephesi" üçlü yürütme üyesi 2 terörist sağ ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Irak'tan Şenoba bölgesine gelen 2 teröristin, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'nca silahlarıyla sağ ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Ele geçirilen teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi 'Mazlum Goyi' kod adlı Mazlum Kaçan, diğerinin ise 'Kahraman' kod adlı Lezgin Yarar olduğu belirlenmiştir. Teröristlerle bir dragunov (kanas) marka silah, bir M16 ve bir telsiz ele geçirilmiştir" bilgisi paylaşıldı.
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PKK’nın sözde yöneticisi sağ ele geçirildi
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