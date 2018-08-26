Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Şehit piyade Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit piyade son yolculuğuna uğurlandı

Doğubeyazıt’ta yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade son yolculuğuna uğurlandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 15:19

Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade (25) için 'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Piyade Teğmen Celal Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şehit Dağlı'nın babası Mahmut Dağlı, annesi Aysel Dağlı, kardeşleri, nişanlısı Ebru ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Teğmen Celal Dağlı'nın kız kardeşi, abisinin askeri tören kepini taktı ve top arabasının geçişi sırasında abisine son kez selam durdu. Şehit Dağlı'nın annesi Aysel Dağlı, 2 hafta önce nişanlandığı nişanlısı Ebru ve 4 kardeşi ise cenazenin geçişi sırasında tabuta el salladı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Kandilli'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit piyade Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN