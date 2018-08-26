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: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Haberi: Başkan , Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 26.8.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 16:06
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Buradan Muş başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından Malazgirt ovasına gelen tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Geride bıraktığımız mübarek Kurban Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bayram vesilesi ile dönüş için yollara çıkan sürücü kardeşlerimden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Kardeşlerim sabah Ahlat'taydık. Tarihimizde çok önemli yeri olan bu ilçemizde bulunduk. Şuanda alanda 75 bin kişi var.

Malazgirt'i hatırlamak demek kim olduğumuzu hatırlamak demektir.

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Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
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