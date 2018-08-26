Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Bingöl’de şehit verilen çatışmada 1'i gri listede 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberi: Bingöl’de şehit verilen çatışmada 1'i gri listede 2 terörist öldürüldü

Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 2 asker ise hafif yaralandı. Çatışmada, 1'i İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesi gri kategoride bulunan, 2 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 26.8.2018 08:36
Son dakika haberi: Bingöl’de şehit verilen çatışmada 1'i gri listede 2 terörist öldürüldü

Bingöl'de gece güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlerle girdiği ve 1 şehit verilen çatışmada 1'i gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerimiz ile mensupları arasında sıcak çatışma yaşanmıştır. Çatışma sonrasında Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özmen (35) ve Adil Havar (K) Aykut Özkur (29) isimli BTÖ mensupları silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmişlerdir. Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özen isimli BTÖ mensubunun gri liste ile arandığı tespit edilmiştir. Çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de hafif yaralanmıştır" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Bingöl’de şehit verilen çatışmada 1'i gri listede 2 terörist öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN