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memleketimizin gündeminden çıktı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Terör memleketimizin gündeminden çıktı
Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği baba ocağı 'ın Refahiye ilçesine bağlı Bakacak köyü sakinleriyle buluştu. vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Yıldırım, "Son 2 yıldır özellikle başbakanlığım döneminde bu şer odaklarına, bölücü e, hain örgütüne ve terör örgütüne karşı amansız mücadele başlattık. Hamdolsun bugün artık terör büyük oranda memleketimizin, milletimizin gündeminden çıktı. Memleketimizde kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışan her türlü şer odaklarına ve teröristlere karşı yoğun bir mücadele veriyoruz. Eğer biz ürkek davranırsak, korkak davranırsak terörün tam da istediğini yapmış oluruz. Terörü, teröristi bizim korkutmamız lazım. Terör, milleti korkutamaz" dedi.
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Terör memleketimizin gündeminden çıktı
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