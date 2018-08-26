Terör memleketimizin gündeminden çıktı

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği baba ocağı Erzincan
'ın Refahiye ilçesine bağlı Bakacak köyü sakinleriyle buluştu. Yıldırım
vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Yıldırım, "Son 2 yıldır özellikle başbakanlığım döneminde bu şer odaklarına, bölücü terör
e, FETÖ
hain örgütüne ve DEAŞ
terör örgütüne karşı amansız mücadele başlattık. Hamdolsun bugün artık terör büyük oranda memleketimizin, milletimizin gündeminden çıktı. Memleketimizde kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışan her türlü şer odaklarına ve teröristlere karşı yoğun bir mücadele veriyoruz. Eğer biz ürkek davranırsak, korkak davranırsak terörün tam da istediğini yapmış oluruz. Terörü, teröristi bizim korkutmamız lazım. Terör, milleti korkutamaz" dedi.