Geçtığimizyıl dünyada en çok insani yardım yapan ülke olan Türkiye 'ye dini, dili ne olursa olsun sevgi besleyen insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Türk insanının yardım eli bu bayram da binlerce kilometre ötedeki Fildişi Sahili 'ne kadar ulaştı. 145 ülkede vekâlet yoluyla kurban keserek Türk insanının yardımseverliğini farklı kıtalara taşıyan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın da kurbanını bağışladığı Türk Diyanet Vakfı'na gönüllü olarak hizmet veren gençler sevgi seliyle karşılanıyor. Afrika 'nın en ücra köylerine dahi kurban eti dağıtan Türk yardım kuruluşları sayesinde Türkiye'nin adı biliniyor, farklı dil ve dinlere mensup insanlar Türkiye'ye dua ediyor.İslamın paylaşımcılığını Türk yardımseverlerin kurbanları ile hisseden şehirlerden Koumassi'nin Belediye Başkanı Raymond N'dohi "Ben bir Hıristiyanım, dünyada çok fazla Hıristiyan var ancak onlar bize yardıma gelmiyor" diyor. Fildişi Sahili'nin Abidjan bölgesindeki Koumassi belediye başkanı N'dohi, "Türkler her sene buraya geliyor ve halkımıza yardım ediyor. Türklere minnettarız. Tanrı, Türkiye'yi korusun. İyi ki varsınız. Bizi yalnız bırakmayın" dedi.Yardımfaaliyetleri için bölgede gönüllü olarak bulunan ve 24 Haziran seçimlerinde en genç aday unvanı ile AK Parti'den milletvekili adayı olan ve yardım çalışmalarına aktif olarak katılan Enes Duruay, hislerini SABAH'a şu sözlerle anlattı: "Ülkemizden binlerce kilometre uzakta bir yerde 'Türkiye' adını duyan insanların gözlerinin içi gülüyor. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs konusundaki dik duruşu burada bile büyük takdir toplamış.Abidjan'ınGoznak Köyü caminin imamı Nemle Bakiyarko, "Binlerce kilometreden buradaki insanları düşünen Türkiye'ye ekonomik oyunlar oynanıyor. Türkiye varsa biz varız. Türkiye'ye ve Erdoğan'a her zaman dua ediyoruz. Nerede yardıma ihtiyaç varsa Türkiye orada oluyor. Türkiye'den her sene kurban için buraya gelen gönüllüler bayramlarını bizlerle paylaşıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.