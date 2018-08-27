Adil Öksüz’ün kaçışı ile ilgili yeni dava

FETÖ
'nün
medyadaki kilit isimlerinden biri olan eski Habertürk Haber Müdürü ve Ankara Temsilcisi Erdal Şen hakkında, mahrem imam Adil Öksüz
'ün kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Elebaşı Fetullah Gülen
'in talimatıyla darbe girişimini yönlendiren mahrem imam Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Şen'in 'anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Bu dava Şen hakkında açılan 2. dava oldu. Şen geçtiğimiz süreçte 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. BYLOCK EŞİNİN ÜZERİNE
İddianamede, Şen'in, darbe girişimine teşebbüs eylemine katılarak, iştirak ettiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi. Eşi Emine Şen'in ByLock
kullanıcısı olduğu, örgütün her ailede bir kişi üzerinden ByLock kullanımıyla ilgili bir tasarrufu olduğu göz önüne alındığında bu programı Şen'in kullandığı aktarıldı. Şen'in kullandığı telefonların baz bilgilerine göre Adil Öksüz'le 19 Temmuz 2016'da Sakarya
'nın Akyazı ilçesinde aynı evde kaldıkları anlaşıldı.