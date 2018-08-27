Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adil Öksüz’ün kaçışı ile ilgili yeni dava

’ün kaçışı ile ilgili yeni dava

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
Adil Öksüz’ün kaçışı ile ilgili yeni dava
'nün medyadaki kilit isimlerinden biri olan eski Habertürk Haber Müdürü ve Ankara Temsilcisi Erdal Şen hakkında, mahrem imam 'ün kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Elebaşı 'in talimatıyla darbe girişimini yönlendiren mahrem imam Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Şen'in 'anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Bu dava Şen hakkında açılan 2. dava oldu. Şen geçtiğimiz süreçte 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BYLOCK EŞİNİN ÜZERİNE
İddianamede, Şen'in, darbe girişimine teşebbüs eylemine katılarak, iştirak ettiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi. Eşi Emine Şen'in kullanıcısı olduğu, örgütün her ailede bir kişi üzerinden ByLock kullanımıyla ilgili bir tasarrufu olduğu göz önüne alındığında bu programı Şen'in kullandığı aktarıldı. Şen'in kullandığı telefonların baz bilgilerine göre Adil Öksüz'le 19 Temmuz 2016'da 'nın Akyazı ilçesinde aynı evde kaldıkları anlaşıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adil Öksüz’ün kaçışı ile ilgili yeni dava
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN