Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı Köşkü

’a

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı Köşkü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkanı ile yaptığı görüşmede, Bahçeli'nin kendisine "'a yakışır" dediğini vurgulayarak, "Çünkü otağı oraya kurdu. Biz de vârisleri olarak inşallah oraya böyle bir otağ kuralım. Bugün valiyle ve belediye başkanımızla da görüştük. Onlar bin 71 metrekare bir yer düşünmüşler, dedik ki olmaz. Bin 71 metrekare oturma alanı olur, bir de bunun çevre düzenlemesini yapacağız en azından 5 dönüm. Belediye başkanımız da coştu, '10 dönüm yaparız' dedi. Şimdi orada inşallah böyle bir otağ merkezini yapacağız. Selçuklu mimarisiyle çok kısa zamanda onu da bitireceğiz. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı Köşkü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN