Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ile yaptığı görüşmede, Bahçeli'nin kendisine "Ahlat
'a Cumhurbaşkanlığı Köşkü
yakışır" dediğini vurgulayarak, "Çünkü otağı Sultan Alparslan
oraya kurdu. Biz de vârisleri olarak inşallah oraya böyle bir otağ kuralım. Bugün valiyle ve belediye başkanımızla da görüştük. Onlar bin 71 metrekare bir yer düşünmüşler, dedik ki olmaz. Bin 71 metrekare oturma alanı olur, bir de bunun çevre düzenlemesini yapacağız en azından 5 dönüm. Belediye başkanımız da coştu, '10 dönüm yaparız' dedi. Şimdi orada inşallah böyle bir otağ merkezini yapacağız. Selçuklu mimarisiyle çok kısa zamanda onu da bitireceğiz. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur" şeklinde konuştu.