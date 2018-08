CHP ve FETÖ’nün kadrolu provokatörü…

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Mahmut Tanal isimli proje ismin son paylaşımını görmüşsünüzdür.. Almanya'dan iki örnekle şehir içi otobüslerin nasıl modern olduğunu, bizim ise bu teknolojiye ne denli uzak olduğumuzu iddia eden Twitter paylaşımları.. Sonra!.. Güldük, eğlendik, 'otobüse binsen bilirdin' dedik falan.. Öyle gitti.. Mahmut Tanal, çıkıp da, '.. aa evet haklısınız, meğer bizde yıllardır akıllı durak ve wi-fi'li usb çıkışlı otobüsler varmış, bilmiyordum, yapanın emeğine sağlık.." dedi mi?.. Yooo.. Hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor..

Gezi'den Fetö'ye, PKK'dan Meclis provokasyonlarına kadar her operasyonda gördüğümüz Mahmut Tanal'ın yaptığı her yayına, söylediği her söze ihtiyatla yaklaşmak şarttır.. Çünkü bahsettiğimiz kişi kadrolu bir provokatör.. Şimdi de belediye otobüsleri ve duraklar üzerinden bir öfke yükseltmeye, nefreti körüklemeye çalışıyor. Bakın şaka değil, dar gelirli çoğunluğu kaşıyacağın alanlar bellidir.. Otobüs de bunlardan biri..

İETT'ye sızmış bir kripto FETÖ'cü, iki metrobüs seferini aksatsın akşam vakti, bakın görün Zincirlikuyu'da Erdoğan'a yükselen öfkeyi.. Maaşları geç yatırırsan, otobüs çalıştırmazsan, ekmeğe/suya zam yaparsan dar gelirli kesimdeki öfkeyi tahkim edebilirsin..

Bu batıdan ithal bir servis taktiğidir.. Elbette Mahmut Tanal da biliyor bizim otobüslerimizin Almanya'dakilerden aşağı kalır yanı olmadığını.. Ama provokasyon zaten böyle bir şey değil mi?..

Sözcü her sabah yalanları manşet yapıyor, yine de yoluna devam ediyor. Kimse çıkıp da, 'hani 16 Nisan'da 'evet' çıkarsa Erdoğan'ın yüzlerce başkan yardımcısı olacaktı!' Ya da 'hani başkanlık babadan oğula geçecekti' diye soruyor mu kimse?.. E Sözcü bunları ciddi ciddi yazdı... İşte Sözcü'nün kravat takmış olanına da Mahmut Tanal diyoruz. Yok bir farkı...

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ