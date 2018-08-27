CHP'den vatandaşları isyan ettiren çirkin hareket

Edirne Belediyesi, ikisi parka biri de kent merkezine olmak üzere üç seyyar tuvalet yaptırdı. Ancak kent merkezindeki tuvaletin Atatürk anıtına çok yakın olması tepki çekti. Bazı vatandaşların yanı sıra AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de Atatürk anıtının yakınına seyyar tuvalet konmasını eleştirdi. Akmeşe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:







"Büyük hizmet, dev hizmet, mega hizmet, ultra hizmet diye on yıllar öncesi olması gereken işleri söylüyorlar. Seyyar tuvaletler de yeni bir buluş gibi gösterildi. Üstelik bu tuvaletlerden birini de Atatürk Meydanı yakınlarına koydu. Yer mi bulamadı?" Edirne Belediyesi ise tuvaletlerin yerinin değişeceğini söyledi.







Atatürk Anıtı'nın hemen arkasına yerleştirilen bu tuvalet, büyük tepki topladı.

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