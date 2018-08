Diyarbakır’da FETÖ’nün yeni yuvası “kaçak dershaneler”

Diyarbakır'da 5580 sayılı Dershanelerin Dönüşümü Yasası çerçevesinde dershanelerini kapatıp Milli Eğitim Bakanlığının ön gördüğü yasal mevzuatlara uygun bir şekilde 3 yıldır faaliyet gösteren temel liseler, Milli Eğitim Bakanlığından tek ders ruhsatı almalarına rağmen tüm dersleri veren özel eğitim kursları ile ilgili olarak avukatları aracılığıyla haksız rekabetten dolayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan avukat Melih Devran Aygün, FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle ihraç edilen öğretmenlerin kentteki bine yakın "kaçak dershane"de kayıtsız olarak çalıştığını ve gayrı resmi olarak bu kurumlara ortak olduklarını vurgulayarak, "Talebimiz tek ders onayı olup tüm dersleri veren, Milli Eğitime bağlı çalışan öğretmenlerin ve FETÖ/PDY terör örgütünün öğretmenlerinin kaçak olarak çalıştığı bu kaçak dershanelerin denetlenmesi ve kapatılmasıdır. Dershaneden dönüşen temel liseler yasalara uydukları için her biri 600 bin ile 1 milyon TL arasında zarara uğratılmaktadır. Bu konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"HER BİNANIN ALTI KAÇAK EĞİTİM KURUMU DOLDU"

O dönemde de müvekkillerine bağlı ve FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı dershaneler arasında haksız rekabet olduğunu ifade eden Aygün, Diyarbakır'da hemen her binanın altında dershane gibi çalışan kaçak eğitim kurumları olduğunu vurgulayarak, "O dönemde tüm SODES projeleri sorgusuz sualsiz doğrudan teminle bu dershanelere veriliyordu. Sonuçta gerçek yüzleri ortaya çıkınca FETÖ/PDY terör örgütü yüzünden yıllarca emek verdikleri dershanelerini Milli Eğitim Bakanlığının Dönüşüm Yasası çerçevesinde kapattılar ve yasalara uydular. Diyarbakır'da hemen her binanın altı dershane gibi çalışan kaçak eğitim kurumları veya tek ders onayı olup tüm kursları veren, her yaşta öğrenciyi sınavlara hazırlayan kaçak kurslarla doldu taştı. Yani yasal dershaneler FETÖ/PDY terör örgütü yüzünden kapatılırken, temel liselere dönüştürülürken müvekkillerim yasalara uydu ve temel liselere dönüştü. Diyarbakır'da her gün yeni bir kaçak kurs, dershane gibi çalışmak üzere açılıyor, reklam veriyor, seviye tespit sınavı ve hatta bursluluk sınavları yapıyor. Müvekkillerim bu kaçak kurslar ve haksız rekabetten ötürü büyük miktarda zarara uğratılmış olup kurumlarını kapatmanın eşiğine gelmiştir" diye konuştu.

"SAYILARI BİNE YAKIN"

Bu türden irili ufaklı birçok kurs olduğuna ve sayılarının bine yakın olduğuna dikkat çeken Aygün, "Bu anlamda henüz net bir tespit mümkün değil. Milli Eğitim'in bu anlamda kapsamlı bir çalışması yok. Bizim tespit ettiklerimiz var. Kendilerine bu anlamda sunduklarımız var. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilimizde bulunan 12 temel lisenin kurucuları adına durumu yazılı olarak ilettik. Toplantılarına katıldık. Bu kaçak kursların üzerine gidileceği ve kapatılacağı tarafımıza ifade edilirken her geçen gün yeni bir kaçak dershanenin açılmasına müsaade edilmektedir" ifadelerinde bulundu.



"ÖĞRENCİLERİ TEHDİT EDEREK KURSLARA ÇEKİYORLAR"

Kaçak özel öğretim kurslarında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan ve devlet memuru olan öğretmenlerin de yasaya aykırı şekilde çalıştığını, ortak olduğunu iddia eden Aygün, "Ticari davranarak kendi okullarındaki öğrencileri gerek etkileyerek gerek notla korkutarak, tehdit ederek ortağı olduğu ve SGK'sız şekilde çalıştığı bu kurslara zorlayarak götürmektedirler. SGK'sız öğretmen çalıştırdıklarından ve öğretmen atamalarını temel liseler üzerinden yapmadıklarından bu kaçak dershaneler yani tek ders onayı olan özel eğitim kurslarında FETÖ/PDY terör örgütünün eski öğretmenleri kolaylıkla kayıtsız olarak çalışabilmektedir ve hatta gayrı resmi olarak ortaklık etmektedirler. Bu konunun üzerinde yetkililer önemle durmalıdır. Bunda fayda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"TEMEL LİSELERİN REKABET GÜCÜ KALMADI"

Temel liselerin ayda ortalama 18 bin TL civarında SGK ve stopaj ödemesi yaptığını ama kaçak kursların devlete bağlı çalışan öğretmenleri ve diğer öğretmenleri SGK'sız çalıştırmasından temel liselerin onlarla rekabet edecek gücünün kalmadığını dile getiren Aygün, şunları kaydetti:

"Tek ders onayı olan bu kaçak dersaneler 100 öğrenci ve tek ders gösterip 1000 öğrenci ve bütün dersleri verdiğinden vergi kaçırmaktadır ve kimse kaçırılan verginin peşine düşmemektedir. Bu kaçak dersanelerin yani özel öğretim kurslarının hepsi yasaya aykırı şekilde eski adıyla sözde kapatılan TEOG kursları gibi liselere giriş sınavına ve üniversite sınavlarına tüm derslerden öğrenci hazırlamaktadır. Kısaca dersanecilik kapanmasına rağmen dersanecilik yapmaktadırlar. Talebimiz tek ders onayı olup tüm dersleri veren, Milli Eğitim öğretmenlerinin ve FETÖ/PDY terör örgütünün öğretmenlerinin kaçak olarak çalıştığı bu kaçak dersanelerin denetlenmesi ve kapatılmasıdır. Dersaneden dönüşen temel liseler yasalara uydukları için her biri 600 bin ile 1 milyon TL arasında zarara uğratılmaktadır. Bu konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk."