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oyunları yöntemidir’

Giriş Tarihi: 27.8.2018
‘Döviz oyunları Bizans yöntemidir’
Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programında konuşan Genel Başkanı , özetle şöyle dedi: " tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla neticelendi. Malazgirt Zaferi Türkiye cumhuriyetinin muhkem bir harcıdır. Malazgirt'te sadece vatan kazanmadık bunu fazlası Anadolu'da parlak bir istikbal kazandık. Malazgirt Zaferi, askeri bir başarının çok ötesinde, imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür. varsa, Malazgirt ruhu da hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, ve kur oyunları Bizans yöntemidir. Malazgirt Zaferiyle doğduğumuz bu topraklarda, 'la doğrulmayı başardık, sonsuza kadar da var olmaya ant içtik."
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‘Döviz oyunları Bizans yöntemidir’
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