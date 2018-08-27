‘Döviz oyunları Bizans yöntemidir’

Malazgirt
Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programında konuşan MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, özetle şöyle dedi: "Malazgirt Zaferi
tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla neticelendi. Malazgirt Zaferi Türkiye cumhuriyetinin muhkem bir harcıdır. Malazgirt'te sadece vatan kazanmadık bunu fazlası Anadolu'da parlak bir istikbal kazandık. Malazgirt Zaferi, askeri bir başarının çok ötesinde, imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür. Bizans
varsa, Malazgirt ruhu da hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, döviz
ve kur oyunları Bizans yöntemidir. Malazgirt Zaferiyle doğduğumuz bu topraklarda, Büyük Taarruz
'la doğrulmayı başardık, sonsuza kadar da var olmaya ant içtik."