Gençler bu mirasa sahip çıkın

"Gençler
, maziden atiye uzanan bu büyük mirasa çok iyi sahip çıkın. Mekke'ye, Medine'ye sahip çıkın. Bu mübarek toraklara namusunuz gözüyle bakın. Kudüs
'e sahip çıkın. Selçuklu'ya Osmanlı'ya sahip çıkın. Kurtuluş Savaşımıza ve cumhuriyetimize çok iyi sahip çıkın. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. Bu tarihi hadiseyi asla unutmayın unutturmayın. Siz bu ülkenin bu ümmetin ve tüm insanlığın umudusunuz." Anma töreninde şehitler için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tören alanında tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayrakları da asıldı.