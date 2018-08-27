‘Gereken cevabı misliyle alırlar’

TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü nedeniyle Malazgirt'te düzenlenen etkinlikte konuştu. "Türk milleti, 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihi değiştirdi ve hakkı üstün tutmak için İslam'ın kılıcı olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Türkiye
Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. Bu medeniyeti geliştirerek yaşatmak hepimizin sorumluluğu" dedi. Yıldırım şöyle devam etti: "Ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz gibi hainlerin yaptığı darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir. Türkiye'yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı her zaman misliyle alırlar. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki, özümüz o kadar sağlamdır ki asla bunu başaramayacaklar. Muhataplarımıza, bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçerek, ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşım göstermelerini tavsiye ediyorum."