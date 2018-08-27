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Kurban kesıp operasyona dönmüş

Bingöl’deki operasyonda (28) şehit oldu. Şehidin bayramın ilk günü kurban kesip göreve döndüğü ortaya çıktı. Operasyonda 2 terörist de öldürüldü

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Kurban kesıp operasyona dönmüş
Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında 'lı teröristlerle girilen çatışmada (28) şehit oldu. Acı haber, memleketi 'in İslahiye ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Şehidin cenazesi, 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın Turga Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından helikopterle Gaziantep İslahiye'ye getirildi. Ateş'in naaşı ikindi vakti düzenlenen törenle toprağa verildi.

KURBAN KESİP DÖNDÜ
Ateş'in, 1 hafta önce eşi Neslihan ve 2 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte, vefat eden dedesi 'in cenazesine katılıp, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan salı günü de kurban kestikten sonra görev yerine dönerek operasyona katıldığı belirtildi.

KARDEŞİ DE ABİSİNİN İZİNDE
Bu arada şehidin 1997/2 tertip Beytüşşebap'da askerliğini yapan kardeşi Kemal'in de askerliğinin bitimine 6 ay kala uzman çavuşluk için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. 14 Mart'ta sınava giren 'in, gerekli evrak ve raporlarını teslim ettiği askeriyeden eğitim için haber beklediği öğrenildi. Ağabeyi gibi asker olmak istediğini belirten Kemal Ateş, "Vatan sağ olsun. Ben de hazırım şehit olmaya. Bir Emrah gider bin Emrah gelir. Ağabeyimin kanı yerde kalmayacak. Teröristlere kan kusturacağız" diye konuştu.
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Kurban kesıp operasyona dönmüş
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