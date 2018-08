Kurban kesıp operasyona dönmüş

BUGÜN NELER OLDU

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK 'lı teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş (28) şehit oldu. Acı haber, memleketi Gaziantep 'in İslahiye ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Şehidin cenazesi, Malatya 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın Turga Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından helikopterle Gaziantep İslahiye'ye getirildi. Ateş'in naaşı ikindi vakti düzenlenen törenle toprağa verildi.Ateş'in, 1 hafta önce eşi Neslihan ve 2 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte, vefat eden dedesi Mustafa Ateş 'in cenazesine katılıp, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan salı günü de kurban kestikten sonra görev yerine dönerek operasyona katıldığı belirtildi.Bu arada şehidin 1997/2 tertip Şırnak Beytüşşebap'da askerliğini yapan kardeşi Kemal'in de askerliğinin bitimine 6 ay kala uzman çavuşluk için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. 14 Mart'ta sınava giren Kemal Ateş 'in, gerekli evrak ve raporlarını teslim ettiği askeriyeden eğitim için haber beklediği öğrenildi. Ağabeyi gibi asker olmak istediğini belirten Kemal Ateş, "Vatan sağ olsun. Ben de hazırım şehit olmaya. Bir Emrah gider bin Emrah gelir. Ağabeyimin kanı yerde kalmayacak. Teröristlere kan kusturacağız" diye konuştu.