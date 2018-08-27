Malazgirt’i unutursak geleceğimiz olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıldönümü dolayısıyla Muş'ta düzenlenen anma törenine katıldı. Resmi rakamlara göre törene 75 bin kişinin katıldığını duyuran Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nn önemine işaret ederek şu mesajları verdi:





"Malazgirt'te kazanılan zafer Avrupa'nın ortalarına giden yolu açmıştır. Malazgirt demek öncesine baktığımızda Mekke, Kudüs demektir. Sonrasına baktığımızda Bursa, Edirne, İstanbul, Rumeli, tüm Balkanlar demektir. Şayet Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız.

Biz Malazgirt'te sadece bir zafer kazanmakla kalmadık aynı zamanda millet olduğumuzu hem de nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik. Malazgirt'i nasıl bir millet haline gelerek zafere dönüştürdüysek Haçlı Seferleri'nin de Moğol istilasının da dört bir yandan uğradığımız tüm saldırıların da üstesinden aynı hissiyatla geldik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz.

BİZE YAŞAMA FIRSATI VERMEZLER



Malazgirt'in sadece bir başlangıç değil, hiç sönmeyecek istiklal ve istikbal ateşinin kıyamete kadar yanacağının alametifarikasıdır. Malazgirt'i hatırlamak demek kim olduğumuzu hatırlamak demektir. Kim olduğumuzu hatırlamak demek, ne için burada bulunduğumuzu hatırlamak demektir. Ne için burada bulunduğumuzu hatırlamak, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülkümüze sıkı sıkıya sarılmak demektir. Rabia'mıza sıkı sıkıya sarılmak, 2023 hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışmak demektir. 2023 hedeflerimize ulaşmak demek, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecek büyük, güçlü, müreffeh, itibarlı bir Türkiye'nin inşası demektir. Görüldüğü gibi her şey zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Bu zincirden hangi halkayı çıkarırsanız çıkarın sadece Türk milletinin değil koskoca bir medeniyetin geleceği tehlikeye düşecektir.

Maruz kaldığımız saldırıların, üzerimizde oynanan oyunların tarihi bir arka planı vardır. Bin yıllık göz bebeğimiz Anadolu'yu ne kadar güçlü tutarsak gerisindeki o dev medeniyeti ve tarih birikimini de o derece güçlü tutmuş oluruz. Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu, ne Afrika, ne Orta Asya, ne Balkanlar, ne Kafkasya kalır.

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Suriye'de huzurun ve güvenin gerçek manada tesis edildiği yegane yerlerin Türkiye kontrolündeki bölgeler olması boşuna değildir. İnşallah aynı huzur ortamını Suriye'nin diğer bölgelerinde de tesis edeceğiz. Aynı güven ortamını Irak'ta terör örgütünün faaliyet gösterdiği yerlerde de tesis edeceğiz. İnşallah aynı istikrarı doğuda ve batıda, kuzeyde ve güneyde nerede mağdur ve mazlum kardeşlerimiz varsa de sağlayacağız.

Bizim güvenliğimiz sadece kendi sınırlarımızda değil nerede tehdit altında bir kardeşimiz varsa onun bulunduğu yerde başlar. Bunun için siyasette, diplomaside, ekonomide, ticarette, teknolojide güçlü olmak zorundayız. Bunun için ordumuzla, üniversitelerimizle, sanayii kuruluşlarımızla güçlü olmak durumundayız. Aksi takdirde bize bırakınız bu vatanı, coğrafyayı bu dünyada bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar. Güçlü olmazsak bize şu cihanda bir tek nefes alma, bir yudum su içme, bir lokma yemek yeme fırsatı vermezler. En küçük bir zafiyet gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları, akbabalar gibi çullandıklarını görürsünüz.







İçimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Sanıyorlar ki mesele AK Parti meselesi. Mesele Türkiye meselesidir. Mesele milletimizin şahsında sembolleştirdikleri İslam meselesidir. Batı'yı en çok tanıyan herkes bilir ki onlar için Türk demek Müslüman demektir. Müslümanların hamisi, umudu demektir. Dünyada Batı'yla her alanda bu kadar iç içe geçip hâlâ kimliğini, özgürlüğünü koruyabilen tek millet biziz. Mazlum toplumlar bunun için Türkiye'ye bu kadar değer veriyor."

'GEREKEN CEVABI MİSLİYLE ALIRLAR'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü nedeniyle Malazgirt'te düzenlenen etkinlikte konuştu. "Türk milleti, 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihi değiştirdi ve hakkı üstün tutmak için İslam'ın kılıcı olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. Bu medeniyeti geliştirerek yaşatmak hepimizin sorumluluğu" dedi. Yıldırım şöyle devam etti: "Ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz gibi hainlerin yaptığı darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir. Türkiye'yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı her zaman misliyle alırlar. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki, özümüz o kadar sağlamdır ki asla bunu başaramayacaklar. Muhataplarımıza, bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçerek, ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşım göstermelerini tavsiye ediyorum."

SELÇUKLU MEZARLIĞINA ZİYARET

Başkan Erdoğan, Malazgirt'teki tören öncesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde olan ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, burada şehitler için dua edip Kuran okudu. Erdoğan, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te Ahlat'tan yürüdüğünü, otağını burada kurduğunu belirterek, buradaki vatandaşlara özetle şöyle dedi: "Sizlerden özelikle bir ricam var. Her şeyden önce biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. Allah'ın izniyle çok daha farklı bir şekilde inşallah 2023'e, 2053'e ve 2071'e yürüyeceğiz. O fetihleri biz göremeyeceğiz, ama siz göreceksiniz, yavrularımız görecek inşallah. Onlara biz bir başka Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hüküm çok açık net ortada, 'Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin'. Ayrılığa düşmeyeceğiz."





TWİTTER'DAN MALAZGİRT PAYLAŞIMI



Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından da bir paylaşımda bulundu. Sultan Alparslan ile aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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"BURADAN 2071'E YÜRÜYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.





Beraberinde bakan ve komutanlarla Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Erdoğan ardından, Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, 210 dönümde kurulu ve içerisinde 8 bin 200 mezar taşı, yazılar, kabartmalar ile oymalar bulunan mezarlığı gezerek, şehitler için dua okudu.

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Erdoğan daha sonra vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "2053, 2071'e yürüyeceğiz. Sakın ha birbirinize karşı kin tutmayın. Hüküm çok açık net ortada. Hepiniz Allah'ın ipine sarılın ayrılığa düşmeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitabının ardından Malazgirt törenine katılmak üzere Ahlat'tan ayrıldı.